中評社北京5月15日電／網評：關閉“熟人推薦”的權益不能被忽視



來源：揚子晚報 作者：唐偉



“不要給我推薦可能認識的人了。”日前，這一話題在社交平台上引發眾多網友共鳴。除了收到平台的推薦信息以外，網友發現自己還會在無意識中被推薦給他人，甚至連收藏的內容、買過的東西等都可能被他人一覽無餘。記者對多款APP進行測評，發現不少平台在“熟人推薦”相關選項上默認開啟，而關閉步驟往往十分煩瑣。（5月10日《北京晚報》）



在熟人推薦功能下，每個人都成了網絡空間“透明人”。平台除了推送可能認識的人，點贊過的內容、購買過的東西、觀看過的直播等都可能因平台推送機制，讓好友和其他人知道。這種結果顯然令人尷尬， 也會陷入猝不及防的境地。自己喜歡什麼商品、到過什麼地方、說過什麼話、看過什麼內容，都會被朋友和熟人所掌握，這種結果令人崩潰。



更重要的是，這種做法跟網絡實名制要求背道而馳，也不符合網絡管理的基本目標。事實也證明，靠平台用戶修習“網絡隱身術”很難保護自身的合法隱私權，按照責權利對等的原則，遏制和杜絕APP熟人推薦功能所造成的隱私洩露風險，應當實行責任倒置，並在此基礎上構建完善的保護機制。



當前，APP熟人推薦功能暴露出多重責任失守的問題，比如令用戶深受其害的推送機制，還包括熟人推薦功能背後的用戶信息收集問題。一方面，平台形成了過度收集信息的行為；另一方面，對收集的個人信息未經同意就擅自推送。