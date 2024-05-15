中評社北京5月15日電／網評：探尋簡牘里的中華文明



來源：光明日報 作者：朱建軍



中央廣播電視總台近期推出的大型文化節目《簡牘探中華》引發觀眾廣泛討論，收穫眾多好評。節目通過實地尋訪、實景戲劇、文化訪談等形式，講述簡牘誕生、發現、研究、傳承的傳奇故事，帶領觀眾身臨其境探尋中華文脈的奧秘。



在紙張普遍使用之前，簡牘是中華先民主要的書寫載體，在中華文明傳承發展的脈絡中，簡牘具有極其重要的歷史地位和價值。據不完全統計，我國迄今已發現超過30萬枚簡牘。透過寫在竹片木板上的文字，一個個真實鮮活的歷史故事跨越千年、躍然眼前。這些珍貴的考古文物與傳世文獻的記載相互印證，為我們追文明之根、溯文化之源提供了直觀且可靠的線索。



“惟殷先人，有册有典。”簡牘是中華優秀傳統文化的實物見證，但在相當長的時間裡，其巨大的文化價值沒能得到充分發揮。如何讓簡牘“開口說話”，成為溝通大眾與歷史文化的橋梁，是擺在簡牘研究者、保護者面前的重要課題。甘肅是我國的“漢簡之鄉”，自20世紀以來，共出土了6萬多枚簡牘，其中漢簡居多，尤以懸泉漢簡的發現為高潮和巔峰。近年來，甘肅在持續加強簡牘整理研究工作的基礎上，大力推動簡牘資源的活化利用。去年9月，甘肅簡牘博物館新館面向公眾開放，千餘枚簡牘首次亮相，依托豐富的展陳手段，為觀眾勾勒歷史場景的細節肌理。通過更多融合創新的方式，激發簡牘資源的全新生命力，推動簡牘學這門書齋絕學走向大眾顯學，才能讓簡牘承載的文脈更好地傳承下去。



不同於其他觀賞價值較高的文物，簡牘往往內容晦澀難懂，也因此成為冷門絕學。而事實上，比起鴻篇巨制，簡牘更像是歷史的注腳，勾勒著具體而精微的古代生活。《簡牘探中華》第六期節目聚焦懸泉漢簡，在還原古絲路場景時，選取了懸泉置嗇夫“弘”為主人公，用一個最平凡的小人物的視角，深情回望“使者相望於道，商旅不絕於途”的燦爛時代。嗇夫“弘”是2000多年前絲路古道上的一名小吏，留存有漢簡記錄70多條。作為絲路上重要驛站的負責人，他曾經歷了很多重大歷史事件、接觸了很多重要歷史人物，他的故事也為我們瞭解歷史、觀察歷史提供了一扇微觀窗口。像嗇夫“弘”這樣在歷史上默默無聞、在簡牘中栩栩如生的普通人，無疑是更能激發大眾情感共鳴的。以更深入的挖掘、更鮮活的表達，讓有溫度的小人物從簡牘的字裡行間“活”起來，也就能更生動地講好簡牘裡的中國故事。