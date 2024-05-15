加稅，美國保護主義的“回旋鏢”遊戲

在位於重慶市兩江新區的賽力斯汽車超級工廠，AI智能檢測系統在檢測車輛關鍵部位的螺栓鬆緊程度（4月25日攝）。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／美國政府14日宣布，將對中國電動汽車等產品加征關稅。國際輿論普遍認為，新一輪加征關稅看似來勢汹汹，但就像美國此前推行的保護主義政策，隨著對華加征關稅的“回旋鏢效應”逐漸顯現，受傷最深的還是美國消費者、美國產業發展本身以及全球綠色轉型進程。



對中國的優勢產業掄起“關稅大棒”，是美國近期對華發起“產能過剩”攻勢中的最新一環，本質仍是實行貿易保護，破壞世貿規則，打壓中國經濟。但是考慮到前期對華貿易壁壘的存量累積效應，加之中國當前出口到美國市場的相關產品數量有限，新關稅即便真的落地，其中的大部分也只是加了個“寂寞”。“看起來是對最重要競爭對手的大膽打擊，但實際上幾乎不會削弱中國經濟的增長。”新加坡《聯合早報》如此評價。



在大選背景下，美國政府的加稅舉措無非只是“政治秀”。英國《金融時報》刊文稱，近幾個月來，拜登採取多項行動試圖讓搖擺州的工會成員相信他將保護就業，然而這樣的舉措毫無新意。



加征關稅這種保護主義的老套手段，對於美國本土產業發展來說無異於飲鴆止渴，只會損害其相關產業的全球競爭力。“關稅和怯懦正讓美國汽車製造商陷入絕境”，彭博社專欄作家戴維·菲克林以此為題撰寫專欄文章，狠批美國車企安於現狀，面對電氣化轉型這一“世紀變革”時“令人吃驚地喪失了勇氣”。“就像孤島上的小鳥一樣，美國的汽車製造商正在‘演化’，以適應一個奇怪的宜人環境——在這個環境中，他們可以在沒有競爭對手的情況下變得又大又臃腫，然後漸漸失去飛行能力。”菲克林說。



美國可能希望借加征關稅打壓中國新能源產業優勢，但這只是一廂情願。中國新能源產品暢銷全球，相關投資廣受歡迎，憑借技術和價格上的比較優勢，中國新能源汽車出口在全球市場依然走出向上曲線。據榮鼎咨詢公司統計，2023年歐洲再次成為中國電動汽車相關產業對外直接投資的最大目的地。在巴西，今年前四個月，中國汽車製造商銷售了4.8萬輛新車，是去年同期的8倍。同時，巴西正努力吸引中國汽車產業落地，以創造廣泛的就業機會。可見，中國新能源產業發展讓全球受益，參與合作共贏是大勢所趨。