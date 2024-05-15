中國新能源產業如何造福世界

這是2024年4月23日在青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市光伏（光熱）產業園拍攝的光熱電站（無人機照片） （圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華社報導，新能源汽車國家大數據聯盟日前發布數據顯示，3月全國新能源汽車月度碳減排量首次突破900萬噸。作為全球最大新能源汽車生產國，中國不僅憑借工業實力助力兌現自身減排承諾，其出口到世界各地的新能源汽車也在為削減全球碳排放發揮重要作用。過去10年，中國對全球非化石能源消費增長貢獻度超過40%。中國生產的每輛新能源汽車，以及中國與各國開展的每個可再生能源合作項目，日益成為推動全球綠色能源轉型、實現可持續發展的重要力量，而這只是中國優質產能造福世界的一個縮影。



使用風能、太陽能、核能等實現電力系統脫碳以及汽車動力的電氣化，是實現能源轉型、邁向可持續發展的重要路徑。作為全球最大的可再生能源市場和設備製造國，中國持續供給優質新能源產品，有力促進全球綠色低碳轉型。2023年全球可再生能源新增裝機5.1億千瓦，中國貢獻超過一半；中國風電、光伏產品已出口到全球200多個國家和地區，降低了全球清潔能源使用成本，提高了新能源應用意願，促進了綠色能源全球普及效率。中國有序推進新能源國際合作，著力構建能源綠色低碳轉型共贏新模式，綠色“一帶一路”建設成效顯著，在發展中國家開展的綠色能源合作項目極大提高了當地可再生能源可及性。與此同時，中國新能源汽車企業勇於創新，在國際市場脫穎而出，為汽車動力電氣化發展作出卓越貢獻。近日在荷蘭鹿特丹舉行的世界能源大會上，全球最大石油企業沙特阿美公司首席執行官阿明·納賽爾表示，中國通過降低太陽能電池板和電動汽車的成本，實質性地助推了西方國家實現淨零碳排放目標。“一帶一路”綠色發展國際聯盟副理事長、聯合國前副秘書長埃裡克·索爾海姆認為，中國為全球可再生能源發展作出了巨大貢獻，也為發展中國家經濟發展和綠色低碳轉型帶來創新驅動力。



近年來，全球經濟陷入增長乏力和通脹高企困境，高質量、高效能、高性價比的中國產品，為全球產業鏈供應鏈穩定提供有力支撐，豐富了全球供給，降低了生產生活成本，緩解了全球通脹壓力。中國與100多個國家和地區開展綠色能源項目合作，有效解決了有關國家和地區用電難、用電貴等問題。國際可再生能源署報告顯示，過去10年間，全球風電和光伏發電項目平均度電成本分別累計下降超過了60%和80%，這其中很大一部分歸功於中國創新、中國製造、中國工程。中國是唯一擁有完整的聯合國產業分類中全部工業門類的國家，超大規模市場加上長期技術創新積累，以及完整的產業配套，使得中國在新能源領域具有顯著的競爭優勢，其提供的物美價廉的產品正讓全球消費者受益。英國汽車製造商和貿易商協會首席執行官邁克·霍斯認為，更多中國電動汽車品牌進入英國，不僅降低了電動汽車價格，還鼓勵了行業創新，讓消費者和汽車行業都受益。



中國優質產能有力促進了全球技術進步，提升了資源分配效率，創造了未來經濟新增量，有力推動了世界經濟增長。中國企業既出口符合各國發展需要的產品，也對很多國家開展直接投資，豐富供給、拉動投資、帶動就業，促進全球製造業產業升級和發展，積極效應有目共睹。近段時間，多個中企承建光伏電站項目相繼揭牌，贊比亞光伏電站、泰國水面漂浮光伏電站、烏茲別克斯坦1吉瓦光伏項目首期400兆瓦等項目紛紛實現並網發電……中國在構建人類命運共同體理念引領下開展對外合作，長期扎根、深度融入、積極服務當地經濟社會發展，與合作國家深入互動，通過技術轉讓和項目本地化普及技術進步，助力合作方培育經濟新動能。隨著新能源汽車等產業率先實現外圍到中心的突破，中國秉持開放合作的初心，加強與包括發達國家、發展中國家在內的世界各國合作。美國《外交學者》雜誌網站關注到，東南亞國家積極爭取與中國電動汽車企業合作，“不僅加強了從化石燃料汽車向電動汽車必然的轉型，還通過技術交流促進了經濟增長”。



經濟全球化時代對產能問題的討論應置於全球化語境中，計利計損都應當計天下利、天下損。簡言之，造福各國百姓，有益於世界可持續發展，推動人類社會進步的就是優質產能。從全球範圍來看，中國新能源產業所代表的優質產能不是過剩，反而是嚴重不足。當前某些國家在保護主義思維下選擇政治化一切，損害的是人類整體利益。中國將繼續承擔起大國責任，通過高水平開放走共贏之路，用優質產能服務世界。