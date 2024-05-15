國台辦5月15日例行發布會全文

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月15日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會，並就民進黨錯誤行徑、第二十六屆海峽兩岸經貿交易會、台海形勢、島內社會熱點議題答記者問。以下是記者會問答全文：



陳斌華：各位記者朋友，大家好。今天的國台辦新聞發布會由我來主持，現在請大家提問。



新華社記者：臨近“5·20”，請問大陸方面對賴清德就職講話涉兩岸關係內容有何預判？將如何應對？



陳斌華：要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內的主流民意。是順應民意、走和平發展的正道，還是違逆民意、走挑釁對抗的邪路，關乎廣大台灣同胞利益福祉，關乎台灣發展前途，關乎台海和平穩定，是台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題。



“台獨”與台海和平水火不容。我們始終堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，持續擴大兩岸各領域交流合作，不斷深化兩岸融合發展，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。



中國台灣網記者：近日，台灣“兩岸和平發展論壇”等多家統派團體聯合島內社會各界發起“珍惜和平、兩岸共贏”和平宣言連署行動，要求即將上任的台灣地區新當選領導人賴清德應聲明恪守一個中國，向主張和平的多數台灣民意負責，他們還提出兩岸和平、社會公平等六項訴求。請問對此有何評論？



陳斌華：台灣統派團體聯合社會各界發起“珍惜和平、兩岸共贏”和平宣言連署，要求台灣地區新領導人恪守一個中國、重啟兩岸協商、保障兩岸同胞交流往來、導正“去中國化的文史課綱”，展現了島內各界有識之士的鮮明立場，清楚表達符合台灣同胞根本利益的正義訴求，反映出廣大台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲。我們對此表示肯定和讚賞。