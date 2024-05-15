國台辦：敦促美方以實際行動恪守“一中”原則

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月15日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會。陳斌華在回答記者提問時表示，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣是中國的一部分，根本沒有資格加入。台灣地區參與國際組織活動，必須在一個中國原則下處理。近段時間，美國一些人反反復復在聯大第2758號決議上做文章，充分暴露其藐視歷史和用心險惡。我們敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持“台獨”的承諾落到實處，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。



有記者提問到，美國國務院東亞局助理國務卿幫辦兼中國事務協調員藍墨客日前指稱，“中國曲解聯大2758號決議”，目的是在國際社會“孤立台灣”，限制台有意義參與聯合國體系或其他國際組織。他還稱要讓世界各國知道“可以保持或發展與台灣的關係”。對此有何評論？



陳斌華表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都確認了中國對台灣的主權。1971年第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣是中國的一部分，根本沒有資格加入。台灣地區參與國際組織活動，必須在一個中國原則下處理。



陳斌華說，近段時間，美國一些人反反復復在聯大第2758號決議上做文章，充分暴露其藐視歷史和用心險惡。美方不遵守國際法和國際關係基本準則，一再曲解、挑戰聯大第2758號決議權威，充分證明其無視歷史和法理事實，與國際社會對抗，與美國政府自身在中美三個聯合公報所作嚴肅政治承諾相違背。我們敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持“台獨”的承諾落到實處，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。