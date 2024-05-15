國台辦介紹第26屆海峽兩岸經貿交易會情況

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月15日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會。陳斌華在回答記者提問時表示，由國務院台辦、福建省人民政府主辦的第26屆海峽兩岸經貿交易會將於5月16日在福建福州開幕。本屆“海交會”以“深化兩岸融合 建設第一家園”為主題，聚焦貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，突出“以通促融、以惠促融、以情促融”。



有記者提問到，第二十六屆海峽兩岸經貿交易會即將在福州開幕，請介紹有關情況。



陳斌華表示，由國務院台辦、福建省人民政府主辦的第26屆海峽兩岸經貿交易會將於5月16日在福建福州開幕。“海交會”歷經30年發展，已成為海峽兩岸頗負盛名的綜合性經貿交流活動，累計吸引上萬家台企、3萬多名台灣客商參加，在探索兩岸融合發展新路、促進兩岸經貿合作暢通等方面發揮著重要作用。



本屆“海交會”以“深化兩岸融合 建設第一家園”為主題，聚焦貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，突出“以通促融、以惠促融、以情促融”，包括開幕式暨海峽兩岸交流交往分享會、2024兩岸商會合作交流活動、福州市台協會成立30周年對接交流會、第七次福馬磋商會等活動，同時配套搭建海峽兩岸融合發展成果發布暨產業合作推介區等主題交流平台。預計將有50多家島內工商團體團組、1000多名台胞台商參加。歡迎各位媒體朋友前往採訪報導。