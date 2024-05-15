國台辦：對“台獨”分裂絕不容忍、絕不姑息

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月15日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會。陳斌華在回答記者提問時表示，一段時間以來，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，大肆勾連外部勢力謀“獨”挑釁，蓄意挑動激化兩岸對立對抗，粗暴阻撓限制兩岸正常交流交往，不斷推高台海形勢緊張動蕩。“台獨”分裂背棄民族大義、背離民心大勢，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。對此，我們決不容忍、決不姑息，決不會聽之任之。



有記者提問到，民進黨當局新“執政”團隊中不少人“台獨”色彩濃厚，包括若干清單在列“台獨”頑固分子。有分析認為，未來一個時期“台獨”風險繼續走高，台海形勢將更趨複雜嚴峻。請問大陸方面對此有何因應措施？



陳斌華說，一段時間以來，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，指使縱容“台獨”頑固分子公然宣揚“兩國論”，大肆勾連外部勢力謀“獨”挑釁，蓄意挑動激化兩岸對立對抗，粗暴阻撓限制兩岸正常交流交往，不斷推高台海形勢緊張動蕩。



陳斌華指出，“台獨”分裂背棄民族大義、背離民心大勢，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。對此，我們決不容忍、決不姑息，決不會聽之任之。對那些涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的頑固分子，國家將出台法律措施，依法嚴厲打擊分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為。



陳斌華表示，國家出台懲“獨”法律措施，針對的是極少數“台獨”分子及其分裂活動，絕非台灣同胞。希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，認清“台獨”分裂的極端危害性，堅決抵制、反對任何“台獨”分裂行徑，以實際行動守護台海和平穩定、維護自身安全福祉，與大陸同胞攜手共創兩岸關係和平發展、中華民族偉大復興的美好未來。