國台辦：將對少數台灣所謂“名嘴”實施懲戒

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月15日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會。陳斌華在回答記者提問時表示，一段時間以來，少數台灣所謂“名嘴”，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面信息，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對有關人員及家屬實施懲戒。



有記者提問到，近年來，某些所謂台灣“名嘴”胡編亂造“大陸人民吃不起茶葉蛋”、“大陸高鐵沒靠背”等虛假信息，散布謠言，抹黑大陸，常常引發兩岸網民對立，大陸民眾對此非常憤慨。有消息稱，大陸方面正在針對這些長期造謠誹謗的台灣“名嘴”，研究懲戒措施。請問發言人能否予以證實？



陳斌華表示，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、於北辰、劉寶傑等少數台灣所謂“名嘴”，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面信息，並通過電視、網絡、報刊等媒體大肆傳播。他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。



陳斌華指出，對惡的沉默和縱容，便是對善的不公與傷害。輿論不是法外之地。任何編造、散布謠言，擾亂社會秩序，損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律的懲處。