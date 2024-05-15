國台辦：奉勸民進黨順應兩岸交流強烈呼聲

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月15日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會。陳斌華在回答記者提問時表示，文化和旅遊部宣布大陸居民赴台旅遊相關安排，是貫徹習近平總書記會見馬英九一行時重要講話精神的實際舉措，是對台灣民眾和旅遊業界期盼恢復兩岸旅遊交流合作的積極回應，受到島內民眾和業界歡迎。奉勸民進黨順應兩岸民眾希望兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化的強烈呼聲，盡快取消種種不合理限制和禁令，為兩岸旅遊恢復正常創造條件。



有記者提問到，大陸方面日前宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊。島內輿論和業界評價這是台灣觀光業的“及時雨”，希望民進黨當局積極回應、抓住機會讓兩岸旅遊盡快恢復常態。民進黨當局卻稱“兩岸交流不對等”、大陸此舉是“統戰行為”。對此有何評論？



陳斌華表示，4月28日，文化和旅遊部負責人在會見傅崐萁先生率領的中國國民黨民意代表參訪團時宣布大陸居民赴台旅遊相關安排，是貫徹習近平總書記會見馬英九一行時重要講話精神的實際舉措，是對台灣民眾和旅遊業界期盼恢復兩岸旅遊交流合作的積極回應，受到島內民眾和業界歡迎。



陳斌華說，民進黨當局出於政治私利，罔顧島內業界和民眾利益願望，只會一味抹黑攻擊大陸，不得人心。奉勸他們順應兩岸民眾希望兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化的強烈呼聲，盡快取消種種不合理限制和禁令，為兩岸旅遊恢復正常創造條件。