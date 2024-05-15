綠媒硬拗“毀台”言論　國台辦：侮辱民眾智商

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月15日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會。陳斌華在回答記者提問時表示，一段時間以來，美國反華勢力把台積電當“武器”，頻頻拋出“炸毀台積電”等言論，徹底暴露出他們的卑劣心理和邪惡本質。有關綠營媒體把美方“毀台”言論硬拗成“保護”，是在侮辱台灣民眾的智商。越來越多的台灣同胞已經認清，“倚美”越深、“毀台”越甚，只會讓台灣民眾陷入深重禍害。



有記者提問到，曾任美國國土安全部、國防部顧問的智庫學者阿爾佩洛維奇日前發文，鼓吹要使用“破壞台積電設備”等手段讓中國大陸明白“武力犯台”無法獲得台積電。有綠媒稱美國這是在“保護台灣”。對此有何評論？



陳斌華表示，一段時間以來，美國反華勢力把台積電當“武器”、當“炮灰”，頻頻拋出“炸毀台積電”、“破壞台積電設備”、“遠程癱瘓台積電”等言論，徹底暴露出他們的卑劣心理和邪惡本質。美方任何時候都以“美國利益”優先，不只台積電，台灣的一切在其眼中都是可以隨時丟棄的。



陳斌華指出，有關綠營媒體把美方“毀台”言論硬拗成“保護”，是在侮辱台灣民眾的智商。越來越多的台灣同胞已經認清，“倚美”越深、“毀台”越甚，只會讓台灣民眾陷入深重禍害。