國台辦：美國反華勢力炒作暴露出其險惡用心

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月15日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會。陳斌華在回答記者提問時表示，事實證明，美國在哪裡拱火，哪裡就會遭殃，他們想把這套慣用手法復制到台灣，再度暴露出利用台灣、耗損台灣、犧牲台灣的險惡用心。美國永遠奉行“美國優先”，“棋子”隨時會變“棄子”。美國究竟是在“挺台”還是“害台”，民進黨當局究竟是在“保台”還是“禍台”，相信廣大台灣同胞會有清醒的認識、理智的判斷。



有記者提問到，剛剛卸任的美軍印太司令部司令阿奎利諾日前受訪稱，“台灣應效仿以色列”，一天內動員出36萬人，以便應對“解放軍隨時可能發起的對台軍事行動”。對此有何評論？



陳斌華表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，不容任何外來干涉。美國一些反華勢力此前炒作“今日烏克蘭，明日台灣”、現在又鼓噪“台灣效仿以色列”，傳遞的信號十分危險。事實證明，美國在哪裡拱火，哪裡就會遭殃，他們想把這套慣用手法復制到台灣，再度暴露出利用台灣、耗損台灣、犧牲台灣的險惡用心。



陳斌華說，美國永遠奉行“美國優先”，“棋子”隨時會變“棄子”。美國究竟是在“挺台”還是“害台”，民進黨當局究竟是在“保台”還是“禍台”，相信廣大台灣同胞會有清醒的認識、理智的判斷。衹有堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，台海和平穩定才能得到切實維護，台灣同胞的利益福祉、台灣的發展前途才能得到切實保障。

