台灣統派團體發起連署　國台辦：表示肯定讚賞

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月15日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會。陳斌華在回答記者提問時表示，台灣統派團體聯合社會各界發起“珍惜和平、兩岸共贏”和平宣言連署，展現了島內各界有識之士的鮮明立場，清楚表達符合台灣同胞根本利益的正義訴求，反映出廣大台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲。我們對此表示肯定和讚賞。



有記者提問說，近日，台灣“兩岸和平發展論壇”等多家統派團體聯合島內社會各界發起“珍惜和平、兩岸共贏”和平宣言連署行動，要求即將上任的台灣地區新當選領導人賴清德應聲明恪守一個中國，向主張和平的多數台灣民意負責，他們還提出兩岸和平、社會公平等六項訴求。請問對此有何評論？



陳斌華表示，台灣統派團體聯合社會各界發起“珍惜和平、兩岸共贏”和平宣言連署，要求台灣地區新領導人恪守一個中國、重啟兩岸協商、保障兩岸同胞交流往來、導正“去中國化的文史課綱”，展現了島內各界有識之士的鮮明立場，清楚表達符合台灣同胞根本利益的正義訴求，反映出廣大台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲。我們對此表示肯定和讚賞。