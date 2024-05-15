5月15日起坐郵輪來華的外國旅遊團免簽入境

中評社香港5月15日電／5月15日起，中國全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策，乘坐郵輪來華並經由境內旅行社組織接待的外國旅遊團（2人及以上），可從中國沿海所有郵輪口岸免辦簽證入境停留不超過15天。



這是記者15日從國家移民管理局新聞發佈會獲悉的。



新華社報導，經商外交部、國家發展和改革委員會、交通運輸部、商務部、文化和旅遊部、海關總署，並報國務院批准，國家移民管理局決定從2024年5月15日起，乘坐郵輪並經由境內旅行社組織接待的外國旅遊團（2人及以上），可從天津、遼寧大連、上海、江蘇連雲港、浙江溫州和舟山、福建廈門、山東青島、廣東廣州和深圳、廣西北海、海南海口和三亞等13個城市的郵輪口岸免辦簽證整團入境停留不超過15天。旅遊團須隨同一郵輪前往下一港，直至本次郵輪出境，活動範圍為沿海省（自治區、直轄市）和北京市。為支持郵輪旅遊發展，大連、連雲港、溫州、舟山、廣州、深圳、北海等地的7個郵輪口岸新增為中國過境免簽政策適用口岸，方便符合中國過境免簽政策條件的外籍旅客乘坐郵輪過境。



同時，國家移民管理局圍繞便利國際郵輪旅客通關、船員登陸，以及郵輪製造維修、綜合服務保障、新業態發展等方面，配套推出支持促進郵輪產業發展若干措施，進一步提高郵輪出入境便利化水平，助力提升郵輪運營服務質效，促進郵輪旅遊新業態高質量發展。