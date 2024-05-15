金正恩要求重要武器裝備企業完成軍火生產計劃

中評社香港5月15日電／綜合朝中社報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩近日連續視察瞭解重要武器裝備生產情況，要求軍工企業不折不扣完成軍火生產計劃。



新華社援引朝中社15日報導，金正恩14日瞭解了該國導彈部隊將新列裝的戰術導彈武器系統，並強調各軍工企業要不折不扣完成本年度軍火生產計劃，“以讓我軍戰爭準備實現劃時代變革”。



另據朝中社此前報導，金正恩日前還視察了尖端精密軍事裝備生產企業和主要槍械生產企業，並瞭解新版240毫米火箭炮發射架車生產情況，其間還要求重要軍工企業保質完成軍需生產計劃。

