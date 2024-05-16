5月15日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌5月15日主持例行記者會並回答中外記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月16日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月15日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



首先，我要告訴大家的是，本周是中國第34個全國節能宣傳周，主題是“綠色轉型，節能攻堅”。今天是全國低碳日，主題是“綠色低碳，美麗中國”。



中國始終牢固樹立和積極踐行綠水青山就是金山銀山的理念，站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展，加快發展方式綠色轉型，推動經濟社會發展綠色化、低碳化。相信各位記者朋友注意到了，今天我們調高了藍廳空調的溫度、關閉了部分公共區域的照明。我們願同大家一道，從我做起、從身邊小事做起，積極應對氣候變化，踐行綠色低碳生活，為推進人與自然和諧共生、建設清潔美麗的世界作出貢獻。



接下來，我發布一則消息。應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，坦桑尼亞外交與東非合作部長馬坎巴將於5月16日至20日對中國進行正式訪問。



中新社記者：今天是巴勒斯坦第76個“災難日”。本輪巴以衝突已造成加沙地帶超3.5萬名巴勒斯坦人死亡，至今未看到局勢緩和的跡象。根據聯合國方面的數據，隨著以色列擴大在加沙地帶南部城市拉法的攻勢，已有將近45萬巴勒斯坦人逃離拉法。發言人對此有何評論？



汪文斌：76年前，半數以上的巴勒斯坦人在阿以戰爭中被驅逐或逃離家園，他們中的許多人淪為世代居住在加沙地帶的難民。76年後的今天，巴勒斯坦人民遭受的歷史不公不僅沒有得到糾正，反而進一步加劇。今天的加沙地帶，殘垣斷壁，滿目瘡痍，傷病者無法得到及時救治，饑餓者難以獲得基本補給，逃難者不知何處可去。人們不禁要問，加沙地帶的人道主義危機還要延續多久？巴勒斯坦人民的苦難何時才到盡頭？



中方堅決反對把戰火擴大到拉法，反對針對加沙民眾的集體懲罰，支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦早日成為聯合國正式會員國。中方將繼續同國際社會一道努力，推動巴勒斯坦問題盡快得到全面、公正、持久解決，讓巴勒斯坦“災難日”永遠成為歷史，實現巴以兩國和平共處、阿拉伯和猶太兩個民族和諧共存。