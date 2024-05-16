外交部：美國打“台灣牌”只會遭到更大失敗

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月16日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月15日在例行記者會上應詢表示，美方一些官員出於不可告人的目的接連發表詆毀聯大第2758號決議權威性的言論，炒作所謂“台灣地位未定論”，完全是對事實的歪曲，對歷史的篡改，對國際法和國際關係基本準則的踐踏，也是對美方自己承諾的背叛。霸權、強權主導國際關係的時代已一去不復返了。今天，美國再要逆時代潮流而動，打“台灣牌”、搞“以台制華”，只會遭到更大的失敗。



有記者提問到，美國國務院東亞局助卿幫辦兼中國事務協調員稱，“聯大第2758號決議未認可、不等於、不反映對一個中國原則的共識”。“德國馬歇爾基金會”美方項目官員表示，中方關於聯大第2758號決議的立場同國際法不一致。發言人對此有何評論？



汪文斌表示，一段時期以來，美方一些官員出於不可告人的目的接連發表詆毀聯大第2758號決議權威性的言論，炒作所謂“台灣地位未定論”，鼓噪台灣有意義參與聯合國系統。有關言論完全是對事實的歪曲，對歷史的篡改，對國際法和國際關係基本準則的踐踏，也是對美方自己承諾的背叛。



台灣自古以來就是中國的一部分，這是歷史事實，也是國際共識。1943年的《開羅宣言》和1945年的《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國，這些具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，也在法律上確認了台灣是中國不可分割的領土。



1971年10月25日，第二十六屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，從政治上、法律上和程序上乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確了世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分，而不是一個國家；明確了中國在聯合國的席位衹有一個，中華人民共和國政府是唯一合法代表，不存在“兩個中國”、“一中一台”。