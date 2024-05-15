美國司法部稱波音公司違反延期起訴協議

中評社香港5月15日電／美國司法部官員14日向得克薩斯州聯邦法院提交信件表示，波音公司違反了2021年達成的延期起訴協議，司法部將在7月7日前告知法院是否對波音提出起訴。



據新華社報導，美國司法部刑事司反欺詐處負責人格倫·萊昂在信中表示，波音未作出改進以發現和防止其觸犯反欺詐法規，這違反了2021年達成的延期起訴協議。波音公司須在6月13日前回應政府的指控，司法部將考慮波音的解釋“以決定是否提起訴訟”。



波音公司當日發表聲明稱，相信公司已經遵守了延期起訴協議的條款，並期待向司法部就這一問題做出回應。



埃塞俄比亞航空公司航班空難乘客家屬的律師保羅·卡塞爾表示，司法部認定波音公司違反延期起訴協議是“積極的第一步”，“但我們需要看到司法部採取進一步行動，追究波音公司的責任。”



2018年10月和2019年3月，印度尼西亞獅子航空公司和埃塞俄比亞航空公司航班分別發生空難，總計346人遇難，失事飛機均為波音737 MAX 8型客機。2021年1月，美國司法部對波音公司提起相關刑事訴訟，並與其達成延期起訴協議。波音公司同意支付超過25億美元的罰款和賠償，並承諾進行充分合作，按要求實施合規和改進計劃。



延期起訴協議于2024年1月7日到期。波音公司需要向美國司法部證明其遵守了協議條款，司法部將做出評估，決定是否免於起訴。如果波音公司在此期間犯下任何聯邦重罪，或未能完全履行協議條款，美國司法部有權決定繼續推進相關訴訟。



今年初，阿拉斯加航空公司運營的波音737 MAX 9型客機門塞掉落事故發生在延期起訴協議到期前兩天。3月，有媒體援引相關文件和知情人士消息稱，美國司法部已與該航班部分機組人員和乘客取得聯繫並開展詢問，如司法部發現波音公司違反延期起訴協議，波音公司將可能會面臨起訴。