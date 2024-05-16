外交部：美英澳核潛艇合作破壞地區和平穩定

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月16日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月15日在例行記者會上應詢表示，美英澳核潛艇合作損害維護地區和平與安全的努力。三國拼凑“三邊安全夥伴關係”，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，刺激軍備競賽，衝擊國際核不擴散體系，挑動陣營對抗，破壞地區和平穩定。中方和相關地區國家已經多次表明嚴重關切和堅決反對。在國際社會得出明確結論前，美英澳應停止推進核潛艇合作。



有記者提問到，日前，中國常駐維也納代表團在維也納中心舉辦“美英澳核潛艇合作：關於國際原子能機構全面保障監督機制發展的案例分析”研討會。發言人能否介紹有關情況？



汪文斌表示，5月10日，中國常駐維也納代表團舉辦美英澳核潛艇合作相關研討會，近50個國家常駐維也納代表團、國際原子能機構秘書處及中外智庫專家100餘人出席會議。各方圍繞美英澳核潛艇合作的保障監督問題展開熱烈討論，凸顯國際社會對美英澳核潛艇合作問題的廣泛關注和關切。



美英澳核潛艇合作損害維護地區和平與安全的努力。三國拼凑“三邊安全夥伴關係”，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，刺激軍備競賽，衝擊國際核不擴散體系，挑動陣營對抗，破壞地區和平穩定。中方和相關地區國家已經多次表明嚴重關切和堅決反對。



美英澳核潛艇合作在國際上也引發廣泛的核擴散關切。三國合作涉及核動力堆和大量武器級高濃鈾轉讓，國際原子能機構現有的保障監督體系無法實施有效保障監督，國際社會對相關保障監督條款的解讀和適用存在巨大爭議。如果三國執意推進核潛艇合作，將造成巨大的核擴散風險，並對其他地區核熱點問題的解決產生深遠負面影響。



中方呼籲國際社會嚴肅看待美英澳核潛艇合作對《不擴散核武器條約》權威性、有效性的衝擊，及其對機構保障監督機制的消極影響，繼續利用國際原子能機構、《不擴散核武器條約》審議進程等平台深入討論三國核潛艇合作涉及的政治、法律和技術問題。在國際社會得出明確結論前，美英澳應停止推進核潛艇合作。