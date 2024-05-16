外交部：中方將繼續推動全面解決巴以問題

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月16日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月15日在例行記者會上應詢表示，76年前，半數以上的巴勒斯坦人在阿以戰爭中被驅逐或逃離家園，他們中的許多人淪為世代居住在加沙地帶的難民。76年後的今天，巴勒斯坦人民遭受的歷史不公不僅沒有得到糾正，反而進一步加劇。中方將繼續同國際社會一道努力，推動巴勒斯坦問題盡快得到全面、公正、持久解決，讓巴勒斯坦“災難日”永遠成為歷史，實現巴以兩國和平共處、阿拉伯和猶太兩個民族和諧共存。



有記者提問到，今天是巴勒斯坦第76個“災難日”。本輪巴以衝突已造成加沙地帶超3.5萬名巴勒斯坦人死亡，至今未看到局勢緩和的跡象。根據聯合國方面的數據，隨著以色列擴大在加沙地帶南部城市拉法的攻勢，已有將近45萬巴勒斯坦人逃離拉法。發言人對此有何評論？



汪文斌表示，76年前，半數以上的巴勒斯坦人在阿以戰爭中被驅逐或逃離家園，他們中的許多人淪為世代居住在加沙地帶的難民。76年後的今天，巴勒斯坦人民遭受的歷史不公不僅沒有得到糾正，反而進一步加劇。今天的加沙地帶，殘垣斷壁，滿目瘡痍，傷病者無法得到及時救治，饑餓者難以獲得基本補給，逃難者不知何處可去。人們不禁要問，加沙地帶的人道主義危機還要延續多久？巴勒斯坦人民的苦難何時才到盡頭？



中方堅決反對把戰火擴大到拉法，反對針對加沙民眾的集體懲罰，支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦早日成為聯合國正式會員國。中方將繼續同國際社會一道努力，推動巴勒斯坦問題盡快得到全面、公正、持久解決，讓巴勒斯坦“災難日”永遠成為歷史，實現巴以兩國和平共處、阿拉伯和猶太兩個民族和諧共存。