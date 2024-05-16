外交部：中俄正常貿易光明正大不受干擾脅迫

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月16日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月15日在例行記者會上應詢表示，我們不接受在烏克蘭問題上向中方抹黑甩鍋的言論。中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，但我們沒有隔岸觀火，更沒有拱火澆油，而是始終致力於勸和促談。向中方甩鍋推責，解決不了問題。此外，中俄之間的正常貿易光明正大，符合世貿規則和市場原則，不針對第三方，也不受外部干擾和脅迫。中方正當合法權益不容侵犯。



有記者提問到，據報導，在烏克蘭戰場上，俄羅斯軍隊使用中國企業的產品。中國一直呼籲停戰和中立，對中國企業的產品和技術被用在俄烏戰爭的情況有何評論？上周中法元首會談後，馬克龍總統說，中國承諾將嚴格管控中國的武器和軍民兩用產品出口俄羅斯。對於以上情況，中國外交部有何立場？



汪文斌表示，我們不接受在烏克蘭問題上向中方抹黑甩鍋的言論。中方在軍品出口方面一向採取慎重、負責態度，嚴格管控軍民兩用物項包括民用無人機出口。中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，但我們沒有隔岸觀火，更沒有拱火澆油，而是始終致力於勸和促談。向中方甩鍋推責，解決不了問題。



我還想強調的是，中俄之間的正常貿易光明正大，符合世貿規則和市場原則，不針對第三方，也不受外部干擾和脅迫。中方正當合法權益不容侵犯。