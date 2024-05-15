太陽產生當前活動周期的最強耀斑

中評社香港5月15日電／美國國家海洋和大氣管理局太空天氣預報中心14日更新消息說，當天太陽產生了強度達X8.7級的耀斑，這是從2019年開始的本輪太陽活動周期中的最強一次太陽耀斑。



太陽耀斑是太陽上最劇烈的活動現象之一。它是太陽大氣局部區域突然變亮的活動現象，常伴隨有各種能段電磁輻射和粒子發射的增強。按照能量從小到大，太陽耀斑可以分為A、B、C、M、X五個級別，每個級別又可劃分10個等級。太陽耀斑將數以億噸計的物質以每秒數百千米的高速拋離太陽表面的現象被稱為“日冕物質拋射”。這些物質攜帶著太陽強大的磁場能，會影響地球磁場的方向與強度，造成地磁暴。



新華社報導，美國國家海洋和大氣管理局太空天氣預報中心說，本次X8.7級太陽耀斑的峰值出現在美國東部時間14日12時51分（北京時間15日零時51分）。由於產生此次耀斑的太陽區域不朝向地球，與耀斑有關的日冕物質拋射不會對地球產生太大影響。



另據美國太空網站14日報導，產生本次X8.7級耀斑的太陽區域在過去幾天內一直很活躍。10日，該區域爆發了X5.8級耀斑。



太陽活動的強弱變化大約以11年為周期，在其間呈現出由弱到強、再由強轉弱的變化。太陽活動會引起地球大氣和地面一些物質變化，甚至可能改變氣候，主要標誌為太陽黑子和耀斑的數量和強度。自有記錄以來，太陽當前正處於從2019年開始的第25個活動周期。



目前太陽活動正在接近當前周期的最大值。世界氣象組織13日發佈公報說，地球近日出現幾十年來最強地磁暴之一，這凸顯了預測具有潛在破壞性的空間天氣事件的重要性。