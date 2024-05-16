美派前高官代表團參加520 中方明確反對

領銜此次美方赴台參加賴就職儀式代表團的前白宮國家經濟委員會主席迪斯 路透資料相 中評社華盛頓5月15日電（記者 余東暉）美國在台協會（AIT）15日正式宣佈，美國將派出由前高官和現任美國在台協會主席和台北處長組成的代表團訪問台灣，參加5月20日在台北舉行的賴清德就職儀式。



此次美方派出的“跨黨派”代表團5位成員包括：去年2月卸任的前總統助理兼國家經濟委員會主席迪斯（Brian Deese）、小布什政府的副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）、現任美國在台協會主席羅森伯格(Laura Rosenberger)、美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。



美國政府派“前官員代表團”參加賴清德就職儀式，被中方視為美台關係帶官方色彩的一個舉措，中方對此表示不滿和反對。中國駐美使館新聞發言人劉鵬宇14日指出，台灣問題始終是中美兩國最高層和所有高層對話的首要議程之一。包括最近的習拜通話和布林肯訪華期間，台灣問題，特別是五二0就職都有討論到。



劉鵬宇表示，中方非常清楚地表達了自己的主張，訊息非常明確。美方似乎想淡化五二0就職會發生什麼，但中方從一開始就對美方派團去參加進行嚴正交涉，不管美方是否遵循慣例，不管討論了什麼，美方這一舉動都是中方不能接受的。