快評：國台辦出一份新答卷　要賴清德回答

中評社快評／國台辦昨天上午舉行例行新聞發布會，第一個問題由新華社記者提出：臨近“5·20”，請問大陸方面對賴清德就職講話涉兩岸關係內容有何預判？將如何應對？



國台辦發言人陳斌華：要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內的主流民意。是順應民意、走和平發展的正道，還是違逆民意、走挑釁對抗的邪路，關乎廣大台灣同胞利益福祉，關乎台灣發展前途，關乎台海和平穩定，是台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題。



陳斌華續說：“台獨”與台海和平水火不容。我們始終堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，持續擴大兩岸各領域交流合作，不斷深化兩岸融合發展，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。



要和平還是要戰爭？要發展還是要衰退？要交流還是要分離？要合作還是要對抗？這是國台辦針對即將於520上台的台灣新當局提出的一份新答卷，國台辦要求賴清德嚴肅面對、明確回答。



2016年蔡英文上台執政前，大陸也提出一份答卷，要蔡英文回答。8年過去，蔡英文的答卷仍未完成、或者說不合格，其結果是兩岸關係急遽惡化，台灣被《經濟學人》等形容為全球最危險的地方。大陸在遏制“台獨”和反對外部勢力干涉上取得重大進展，美台劃設的所謂“台海中線”不再存在，解放軍在台灣周邊隨時展開常態化“聯合戰備警巡”，台海軍事形勢已出現巨大變化。



大陸方面對賴清德520就職講話涉兩岸關係內容有預判，也準備好了應對之策。賴清德對這份答卷務必嚴肅面對、明確回答。賴清德可能選擇與蔡英文一樣，給出不合格的答案，那樣的話，賴清德就必須負起違逆民意、挑釁對抗的責任。那樣的話，台海隨時可能出現滔天惡浪，試問台灣新當局真的準備好應對了？