社評：兩岸關係需要創造善意正循環

中評社香港5月17日電（評論員 林艷）近年來，台灣一直被國際輿論稱為是“世界上最危險的地方”。隨著台灣地區新領導人即將在520就職上任，台海局勢及兩岸關係下一步走向備受高度關注。我們以為，當前兩岸關係正處在何去何從的十字路口，兩岸共同創造善意循環十分必要，也至為重要，是守護兩岸和平長城、避免兩岸滑向險境的正確之道。



縱觀歷史，兩岸關係始終在回答這樣一個問題，是要善意循環？還是要惡意螺旋？對這一問題的回答，構成了兩岸關係不同時期的分水嶺、分界點。我們看到，馬英九執政的八年，因為兩岸彼此互釋善意、肯定善意，從而建立了政治互信，形成了機制化法制化的善意成果，兩岸關係也迎來了和平穩定、大交流大發展時期。然而，到了蔡英文時期，兩岸關係卻急轉直下，甚至出現兵凶戰危的緊張態勢，究其根本原因正是因為民進黨當局缺乏善意，不僅慣性地以“惡意思維”否定大陸的善意舉措，還刻意修法阻撓兩岸交流互動，甚至通過鼓吹“台獨”、推動“去中國化”、“倚美謀獨”等一系列操作試探觸碰大陸的底線。再往前追溯，李登輝時期操作“台獨”，大肆進行製造“一個中國”“一中一台”的活動，一再挑戰大陸的底線，最終不僅將1995年早春出現的兩岸良性互動局面毀於一旦，甚至還引發了1996年一觸即發的台海危機。由此可見，善意正循環對於台海局勢的和平穩定重要性不言而喻，尤其兩岸關係越是緊張，越需要共同努力創造善意循環，避免墜入惡意螺旋。



那麼，以史為鑒，如何創造兩岸善意正循環？我們認為，關鍵是以下三步：

