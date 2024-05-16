中評社北京5月16日電／網評：提高景區知名度不能只靠“立碑”



來源：光明日報 作者：默達



近日，秦皇島市“天下第一關”景區內多了塊特殊的“紀念碑”，上面寫著“孟姜女哭倒長城處”，此舉引發不少質疑。



本是民間傳說中的人物，加上歷朝歷代改編加工，是否真實存在尚且難以定論；加之“哭長城”情節本就帶有誇張成分和浪漫色彩，非要和某個地點“深度綁定”，未免有些矯揉造作。當地回應稱，已申報非物質文化遺產名錄，目的在於推廣孟姜女傳說相關的文化。



孟姜女的傳說最早可以追溯到戰國時期，彼時故事的重心在於齊國將領杞梁為國捐軀，齊莊公欲於郊外吊唁被指“失禮”。“其妻悲之，向城而哭，隅為之崩，城為之厄。”西漢劉向所著《說苑》中出現了“哭夫”“崩城”的具體情節。然而此“城”非“長城”，主人公為“杞梁妻”而非“孟姜女”。唐代詩僧貫休一首《杞梁妻》，將故事挪到秦代，將“齊長城”變為“秦長城”。明代大修長城招致民怨沸騰，“孟姜女”的傳說廣為流傳，還加入了“千里送寒衣、秦始皇逼婚”等情節，其丈夫也變為平民“範喜良”或“萬喜梁”。



孟姜女的形象經歷代加工逐漸生動豐滿，兼具多個歷史時期的印記和鮮明的地域色彩。單是孟姜女的家鄉，便有鬆江、銅川、淄博等多種說法。河北秦皇島有“孟姜女廟”，河南新鄉有“孟姜女路”“孟姜女河”。國家級非物質文化遺產代表性項目名錄中，“孟姜女傳說”一項有多達四地申報。由此可見，孟姜女之“毅”並非囿於一隅，而是隨著民間傳唱融入多種文化傳統之中，塑造後人的精神品格。孟姜女之“悲”則反映出古往今來中華兒女的共同心願——對堅貞愛情的謳歌，對和平安寧的向往。



文化名人是文化傳承的重要載體，但個別地方只是把“蹭名人”當做文旅發展的“殺手鐧”。近年來，“蹭名人”引發的風波頻頻見諸報端，前有炎黃堯舜、屈原孔明故里之爭，後有劉備托孤1800周年研討會被嘲。除了歷史上真實存在過的人物，許多地方還瞄上了文學作品和民間傳說，哪吒鬧海、石猴出世、七仙女下凡等都成了“香餑餑”。不可否認，挖掘本地區的名人故事，確實是短時間內提升知名度、帶動文旅發展的有效途徑，在許多遊客看來也豐富了游覽體驗。但凡事過猶不及，若是罔顧歷史事實和傳播邏輯肆意改編、強加關聯，只重“名頭之爭”而忽略文化現象的內涵，不僅不利於域內旅遊經濟的長遠發展，也於文化傳承無益。



體味姜女之“悲”，何須單立一“碑”？相關負責人表示，當地群眾對“孟姜女傳說”有著較為深厚的感情，一些旅遊紀念品如葫蘆雕刻、手絹，流傳的戲曲、歌曲等也與孟姜女傳說相關。整理不同版本的傳說故事，收集歷朝歷代流傳的孟姜女詩詞，舉辦文化研討會，製作相關動畫視頻……既已為文化傳承做了不少實事，倒也不必緊抓一塊石碑不放，但批評指正的聲音同樣也在警示我們——提高文化影響力得靠“硬實力”，一塊孤零零的石碑終究太過單薄。