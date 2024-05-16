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俄羅斯總統普京抵達北京
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2024-05-16 11:27:22
（圖片來源：新華社）
中評社北京5月16日電／據新華社報導，應國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普京於5月16日至17日對中國進行國事訪問。16日凌晨，普京乘專機抵達北京。
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