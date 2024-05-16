提升市場收益　藝術家收藏者齊得益

香港積極推動中外文化藝術，需要大家不斷探索新的事物和可能性。（大公報） 中評社香港5月16日電／大公報報導，國家“十四五”規劃明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心。特區政府近年不斷積極利用香港中外文化薈萃的獨特創意氛圍，打造香港作為亞洲文化及創意之都的品牌。



不過，吳程濤指出，近年本港文化盛事不斷，但談到藝術品市場的實質收益其實並不理想，現在依然有很多好的藝術家，得不到足夠的市場經濟支持，所以應該透過新的技術，讓藝術家的作品吸引更多人關注。香港要建設國際藝術文化中心，需要大家一起努力，有勇氣去不斷探索新的事物和可能性。



過往的藝術品市場，收藏就是收過來再藏起來，然後靜待升值。而RWAT模式則進行了補充，它進一步密切了藝術家與收藏者之間的關係，收藏者在收藏的過程中還能獲得藝術家額外分享的版稅。對於藝術家而言，他們有了新的技術工具去擴大作品的影響，並回饋忠實的粉絲社群。



近年有很多藝術家在香港非常活躍，例如奈良美智、村上隆、Kaws，Beeple也曾到訪香港，香港可以把握這個時機，利用更多的新技術為香港本土及來自世界各地的藝術家，提供新的服務、新的市場，從而提升香港在國際藝術品市場中的競爭力。



吳程濤透露，版畫在歐洲有非常悠久的歷史，是一個非常成熟的市場，但在中國卻是近年來才逐漸興起，這個變化對香港來說就是一個提供新服務的好時機。如果香港可以幫助越來越多的藝術家對接內地的鏈下市場和海外的Web3.0鏈上市場，香港就能在中華文化走向世界和海外文化進入中國的轉換樞紐中擔任更加重要的角色。