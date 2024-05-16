藝術品投資　RWAT模式成為新趨勢

方正環球科技公司在OpenSea上發行了第一枚林天行的Real World Art Token（RWAT）的NFT。（大公報） 中評社香港5月16日電／大公報報導，提起第三代互聯網，大家就會聯想到區塊鏈技術，從而想起加密貨幣、各式藝術NFT與Game－fi（遊戲化金融），但日後可能會有更多的人想到RWAT這個區塊鏈新模式。RWAT模式是由方正環球與明畫廊和Chain 4 Art這三家機構在香港巴塞爾藝術展期間共同發起。



吳程濤表示，香港藝術品市場近年越來越重視“藝術＋科技”，其中一個新趨勢就是RWAT（Real World Art Token）。RWAT與區塊鏈金融市場的RWA（Real World Asset）模式不同，RWAT中的字母“A”代表的是實體藝術Art，而不是代表資產Asset。



交易直接對應實體藝術品



RWAT的最大特色是所有交易都直接對應實體藝術品，而Token只是區塊鏈上的交易“憑證”，這份憑證並不等同於藝術品本身，不只是用作收藏，也有些人會誤解這份憑證就像NFT，但其實絕不相同，因為憑證可以分取藝術品本身的銷售利潤。相信隨著藝術品需求增加，RWAT模式趨向普及。



吳程濤指出，一件當代版畫藝術品，在商品形態上分為三種：唯一的原作、限量的簽名版畫以及非簽名版的普通版畫，原作交易頻率最低，簽名版畫次之，普通版畫則交易頻率最高。方正環球會把交易頻率最低的原作保留在鏈下市場，簽名版畫則以RWAT模式在區塊鏈上銷售，並與普通版畫在特定時間內的版稅分潤掛鈎，這樣就創造出新的商業模式。



過程中，當一件藝術品進入RWAT模式後，其授權的普通版畫會在包含內地的線下與線上渠道同時展開銷售，所得部分版稅在特定時間內分享給在香港購買RWAT簽名版畫的收藏家，這時候RWAT收藏家得到的既有簽名版畫的實物還有版稅收益的實利，簽名版畫和普通版畫銷售規模的增長又會進一步提高唯一原作的名望，進而凸顯原作的受歡迎程度和市場價值。