國安展昨圓滿結束　六萬一千人次參觀

保安司司長黃少澤及中聯辦公關部副部長、一級巡視員劉磊慰問工作人員（圖片來源：新華澳報） 中評社香港5月16日電／據新華澳報報導，由澳門特別行政區政府與中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室合辦的“全民國家安全教育展”15日晚上8時圓滿結束。展覽開幕以來，社會各界反響熱烈，豐富的展覽內容吸引廣大居民，以及社會團體、青年組織、學校、公共部門及公私營機構組織人員前往參觀，累計近六萬一千人次入場，專題網站也錄得超過211，500瀏覽次數。



特區政府保安司司長黃少澤及中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室公關部副部長、一級巡視員劉磊在展覽結束前到展場慰問工作人員。黃少澤司長表示，儘管今年的展覽場地面積相較以往有所縮減，但觀展人數仍能再創新高，這不僅體現了中聯辦與特區政府共同努力的成果，亦反映了社會各界對特區政府國家安全工作和推行國家安全教育的支持和認可，是次展覽取得了良好成效；他同時讚揚保安範疇各部門前線工作人員齊心協力完成整項展覽工作，他們不畏艱難、盡心盡力，展現了高度的專業精神，確保了展覽的順利進行。劉磊副部長代表中聯辦向特區政府各部門全力配合和支持舉辦是次展覽表示衷心感謝，他特別提到日前中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍到國安展展場考察，對整體展覽的安排和內容給予高度評價，認為舉辦展覽有助提高社會對國家安全的重視。



本次展覽以精煉文字結合逾260幅圖片和多段影片，重點展示了總體國家安全觀提出十年以來，國家安全體系和能力現代化水平顯著提升，新安全格局有力保障新發展格局，取得一系列歷史性成就，以及在中央的關心和大力支持下，澳門特區政府不斷健全維護國家安全的法律制度和執行機制，全力落實“愛國者治澳”根本原則，經濟適度多元和區域融合發展取得了階段性成果，開創“一國兩制”在澳門成功實踐的新局面。



展覽還展出了“我心中的網絡安全”徵文比賽及短視頻比賽的一等獎作品和全部獲獎名單。今年，短視頻比賽的參賽對象由去年的高中學生擴展至高等院校的學生。學生們在創作的過程中，從多角度認識並思考網絡安全對國家安全的重要性。



“全民國家安全教育展”自2018年至今已成功舉辦七屆。本次“全民國家安全教育展”特別以“總體國家安全觀，創新引領十周年”為主題，讓廣大澳門居民全面重溫和深刻領會總體國家安全觀的深層內涵和重大意義，進一步認識國家安全的重要性，增強居民的國家安全意識和愛國愛澳情懷，強化對維護國家安全的責任擔當。