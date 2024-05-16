廣州低空經濟“飛”上風口

飛行汽車旅航者X2。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月16日電／據新華社報導，近期，“低空經濟”成為政策熱詞，催生的新興產業也頻頻出圈。廣東省廣州市出台扶持低空經濟發展的政策，向“新”出發、向“空”而強，不斷邁出新步伐。



4月18日，廣州大學城低空經濟應用示範島發布活動舉行，正式啟動飛行汽車基礎設施建設項目，首批規劃4個起降點，串聯起約17公里的空中環島線路，將為飛行器起降、停放、能源補給等提供服務支撐。



而在3月8日，小鵬匯天的電動垂直起降（eVTOL）航空器在廣州中央商務區珠江新城起飛，跨越珠江往返飛行，途經廣東省博物館、花城廣場、海心沙亞運公園等多個著名地標。



一幕幕科技感十足的場景，是廣州低空經濟迅速發展的生動寫照。小鵬匯天、億航智能、廣汽集團等致力於電動垂直起降航空器和飛行汽車研發製造的本土企業，極飛科技等多家長期深耕農業等垂直領域的企業……目前，廣州已聚集一批低空經濟的代表性企業。



2023年底，中央經濟工作會議將低空經濟列為戰略性新興產業之一。在今年的全國兩會期間，低空經濟首次寫入政府工作報告。



中國民用航空局發布的數據顯示，到2025年，中國低空經濟的市場規模預計將達1.5萬億元，到2035年有望達到3.5萬億元。據粵港澳大灣區數字經濟研究院近期發布的低空經濟白皮書，到2025年，低空經濟對中國國民經濟的綜合貢獻值將達3萬億至5萬億元。



飛行汽車是低空經濟的重要載體。記者走訪瞭解到，多家總部位於廣州並深耕飛行汽車的公司近期忙得不可開交，有些公司的產品還走出國門，在海外進行演示飛行。



5月初，億航智能的eVTOL自動駕駛航空器EH216－S成功完成其在阿拉伯聯合酋長國阿布扎比的首次載人飛行演示。



“低空經濟幾乎等於再開辟一個新賽道，擁有無窮的想象空間。”億航智能董事長胡華智表示。