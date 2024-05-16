金屬股升勢迥異　銅股獨旺

建造業﻿復甦，需求大幅上揚，刺激銅股表現超卓。（大公報） 中評社香港5月16日電／大公報報導，隨著中國、美國、印度及德國等國的製造業恢復增長動力，市場對工業金屬需求大增，刺激銅、鋁、鋼、鋅等金屬價格近數月穩定上揚，標準普爾／TSX全球基本金屬指數年初至今大升逾兩成。但是，反映金屬股表現的SPDR標普金屬與礦產業EFT股價，年初至今僅升不足2%，遠遜於專營銅礦業務的Hindustan Copper等股價升幅。這歸咎於鎳礦等部分金屬股近期表現差勁，拖慢整體基本金屬股的升勢，致使追不上金屬價格的升幅。



市場普遍認為，在強勁銅價催動下，銅礦股有力追落後，銅股今年看高一線。不過，銅礦只是采礦企業其中一項業務，其他采挖業務還包括鐵、錫、鋁、鎳等，一旦其他金屬價格下跌，礦商的業績便受損。以英美資源集團為例，由於鑽石和鎳價大跌，上季大幅撇賬24億美元，直接影響盈利表現。



鎳供過於求 企業無利可圖



近年印尼鎳產量激增，去年產量已達到全球總量逾半，鎳價已跌至每噸1.6萬美元，遠低俄烏剛衝突時，市場憂慮主要供應國俄羅斯減產而創下的每噸10萬美元。全球鎳礦供過於求，采礦商幾近無利可圖。英美資源集團行政總裁Duncan Wanblad表示，印尼鎳供應大增，令集團面臨嚴重的結構性挑戰，短期內難以改善。



專注於銅礦業務的股份，例如Hindustan Copper和Capestone Copper，受惠銅價上升，股價可望看漲。至於業務集中其他礦產的股份，即使多種礦產升價，也未必可彌補鎳價下跌造成的損失。