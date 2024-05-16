香港舉辦長洲太平清醮“飄色會景巡游”

5月15日，在香港的長洲島，長洲太平清醮“飄色會景巡游”行進中。（圖片來源：新華社） 中評社香港5月16日電／據新華社報導，15日的長洲島人頭攢動，香港獨有的民間節慶活動長洲太平清醮正在這裡舉行。



下午1時許，在長洲北社街坊會，工作人員不斷為三位小朋友調整造型，為即將到來的“飄色會景巡游”做最後的準備。



“飄色會景巡游”是長洲太平清醮的重點活動之一。多年負責製作飄色的師傅李智偉告訴記者，“飄色會景巡游”源於居民過去扮成神明出巡、驅除鬼神的習俗，如今已演變為由小孩裝扮成神明或古今人物，站在一根約2米高的鐵支架上“凌空飄起”，隨著巡游隊伍移動，和觀眾揮手互動，生動活潑。



下午1時30分，巡游隊伍從北帝廟游樂場出發，伴隨著鑼鼓聲響，身穿主題服飾的小演員向夾道觀賞的市民揮手、派發糖果，吸引觀眾拍照留影。李智偉站在北社街附近，不時與身邊的觀眾交談，介紹設計理念。他說：“每一位長洲島的居民都在為這項活動努力。這是屬於長洲島的凝聚力，希望這樣的文化可以傳承下去。”



2011年，長洲太平清醮被列入國家級非物質文化遺產名錄。對於長洲島的居民來說，長洲太平清醮是一年一度的重要活動，無論身在何方，都願盡一份力。香港市民張先生一家現居在港島，今年他帶著妻子和女兒一起回到長洲島參與巡游。“我爸爸以前也是巡游隊伍中的一員，小的時候我也扮演過角色參與巡游。今年我們帶著孩子一起來，希望她也能感受充滿魅力的傳統文化。”



看巡游、搶包山、吃平安包……豐富多彩的活動吸引大批遊客到來，也為長洲島上的商家帶來商機。據經營港島至長洲的新渡輪公司統計，截至15日下午5時，往返中環及長洲的人次較去年同期增加12.5%。