堅定走好高質量發展的中國之路

4月28日，在北京車展上，觀眾在小米su7新能源汽車內體驗人工智能應用。（圖源：新華社） 中評社北京5月16日電／“中國新能源汽車製造商為重新定義汽車所作努力似乎永無止境”“中國電動汽車產業呈爆炸式增長”……近期舉辦的北京國際汽車展覽會上，新能源成“頂流”，智能化成“標配”，不斷刷新外媒對中國新能源汽車產業發展的認知。



從無到有、由弱變強，中國新能源汽車產業的茁壯成長，是資源、政策、戰略規劃等諸多發展要素優化配置的成功案例，是中國貫徹創新、協調、綠色、開放、共享新發展理念的必然結果，是中國經濟從“快不快”到“好不好”、實現“質”“量”並重的高質量發展的一個生動縮影。中國新能源產業的真本事，是在開放競爭中練就的，同時也為世界經濟發展和綠色轉型作出了突出貢獻。透過中國新能源產業的成長，人們能夠更好地感知中國先進產能快速發展的必然性，進而理解中國繼續堅持走高質量發展道路的必要性。



中國推動高質量發展遵循的是新發展理念，綠色可持續發展是落實新發展理念的應有之義。綠色轉型是當今世界的發展潮流，不少國家都通過推動各個領域、各個行業的綠色低碳轉型創新，努力實現氣候行動目標，積極搶占低碳、零碳技術革命和產業變革的制高點。高質量發展是綠色成為普遍形態的發展，是中國突破資源環境瓶頸制約、轉變發展方式、實現可持續發展的必然選擇，是中國解決資源和生態環境問題的關鍵之策。現在全球光伏發電裝機容量近一半在中國，全球新能源汽車一半以上行駛在中國、新能源汽車保有量已超過2000萬輛，全球四分之一的新增綠化面積來自中國。中國正在綠色基建、綠色能源、綠色交通、綠色生活等領域形成規模龐大的發展增量，孕育的投資和消費市場據測算每年將達到十萬億元級。

