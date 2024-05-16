港中學生自制衛星成功升空

衛星升空前一刻，師生們都難掩興奮。（大公報） 中評社香港5月16日電／大公報報導，基督教香港信義會宏信書院10名學生設計及製造的小型人造衛星（立方衛星），在西伯利亞成功測試升空。這是首次有香港中學生參與自行製造人造衛星並完成升空測試。基督教香港信義會宏信書院總校長林克忠表示，今次活動證明了香港中學生有能力和志向深入探索航天科技，相關知識領域非遙不可及。



是次計劃為西伯利亞薩哈科學院國際教育項目的一部分，通過選拔的學生今年三月遠赴西伯利亞的雅庫次克，在薩哈科學院的教授指導下完成製造小型人造衛星，並試驗升空至離開地球表面31公里。今年11月，科學院會將學生參與製造的人造衛星發射至離開地球表面100公里以外的太空，正式開始運作收集數據。



參與計劃的宏信書院中四學生鄧信昶回憶道，製造衛星過程曾出現不少難題，要不斷修正編程，亦需因應天氣變化調整發射的軌跡和數據，確保衛星測試成功。不過，他認為，能與不同國家的學生一起解決難題很有趣，“彼此要衝破語言溝通障礙，學習團隊合作精神。”



宏信書院中五學生李鎵浠表示，自己從小就希望親自參與設計和創造事物，“這次有機會親手製造人造衛星，感覺非常奇妙”。他亦感慨，本次行程中能體驗西伯利亞冰天雪地的生活、瞭解當地的文化，十分難忘。