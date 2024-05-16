非本地研究生可兼職　人才留港發展意欲增

特區政府推出多項政策吸引人才，其中全日制非本地研究生參與兼職的限制暫免兩年。（大公報） 中評社香港5月16日電／大公報報導，特區政府近年致力搶人才，除推出高才通等新簽證種類，亦為非本地學生在港從事兼職提供便利，讓他們提前體驗香港職場環境，提升留港工作意欲。行政長官於2023年施政報告提出，自去年11月起，將會暫免在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作的限制，試行兩年。



對於這個為港漂而設的“搶人才”、“留人才”新政策，《大公報》訪問數位參與兼職工作的非本地研究生。有學生認為政策有助增加工作經驗，更加瞭解香港職場和就業環境，並指香港職場環境較友好，將會考慮留港工作；亦有學生指出，香港實習求職回應率較內地低約兩成，認為較難找到合適實習機會，而雇主未必瞭解最新政策，政府宜多作解說。＼大公報記者 魏溶



在香港中文大學修讀商科的楊同學，目前正在“四大”之一（即四大會計師事務所）實習，她過去在內地的“四大”實習過，積累不少經驗。楊同學直言，在內地實習時壓力較大，而香港的上司則只要求她在規定時間內完成工作，更有“邊界感”，“比較少Push我們，我目前也不需要長時間加班。”



“我認為香港的帶教同事有很好的國際化視野。”楊同學表示，自己在香港實習期間，主要面向國際市場，處理一些海外的工作，這是她在內地實習期間沒有接觸過的部分。



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對於政府暫免非本地碩士生參與兼職限制的有關政策，楊同學於去年11月已獲發更新後的“不反對通知書”，認為有關政策可以幫助自己提前瞭解香港職場環境。楊同學表示，希望留在香港繼續工作，還特意自學廣東話，如今已能流利表達。



楊同學亦有營運自己的社交媒體賬號，曾發布了數條關於自身實習經歷的帖文，獲得數百個點贊及收藏，還有多位網友留言詢問“IANG簽證在香港好找工作嗎？”“結課後持學生簽證可以實習嗎？”反映不少非本地生對在港實習或工作有興趣。

