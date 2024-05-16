富權：懲戒“黑陸名嘴”是“剛好而已”

中評社香港5月16日電／澳門新華澳報16日發表富權文章：懲戒“黑陸名嘴”是“剛好而已”。以下為文章內容。



國台辦昨日舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華在回應記者詢問時指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、於北辰、劉寶傑等少數台灣所謂“名嘴”，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面信息，並通過電視、網絡、報刊等媒體大肆傳播。他們的錯誤言論蒙蔽部分台灣民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述五人及家屬實施懲戒。此訊息傳到台灣地區後，引發各種不同反應。其實，套用台灣地區“名嘴”們的慣用語，對其中某些“黑陸名嘴”實施懲戒，是“剛好而已”。



在昨日國台辦的例行新聞發布會上，中央廣播電視總台《台海之聲》和《看台海》新媒體記者提問：近年來，某些所謂台灣“名嘴”胡編亂造“大陸人民吃不起茶葉蛋”、“大陸高鐵沒靠背”等虛假信息，散布謠言，抹黑大陸，常常引發兩岸網民對立，大陸民眾對此非常憤慨。有消息稱，大陸方面正在針對這些長期造謠誹謗的台灣“名嘴”，研究懲戒措施。請問發言人能否予以證實？



陳斌華回應指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、於北辰、劉寶傑等少數台灣所謂“名嘴”，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播。他們的錯誤言論蒙蔽部分台灣民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重；大陸方面將依法對上述五人及家屬實施懲戒。陳斌華還表示，具體懲戒內容可參考之前發布的懲戒台獨的措施。而較早前的報導，懲戒內容將比照針對已被“點名”為“頑固台獨分子”者的懲罰措施，包括禁止其本人及家屬進入大陸和香港澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利等。



陳斌華最後強調，對惡的沉默和縱容，便是對善的不公與傷害；輿論不是法外之地；任何編造、散布謠言，擾亂社會秩序，損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律的懲處。



國台辦昨日公佈要施予懲戒措施的“名嘴”名單，與此前公佈“頑固台獨分子”並但並宣布對其實施懲戒相比，雖然實施懲戒的內容基本相同，但也存在著某些微妙差異。其一，這五名被“點名”的“名嘴”，並非全然是宣揚“台獨”言論及進行“台獨”活動，而是在台灣地區的電視談話節目中，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情。這顯示，大陸方面捍衛國家安全和國土統一完整的鬥爭戰線，已經延伸到維護國家經濟安全的領域上來。這與今年初的中共中央經濟工作會議特別指出要加強經濟宣傳和輿論引導，隨後國家安全部發文，“經濟安全是國家安全的重要組成部分，一些別有用心者，忽視疫情和地緣衝突，惡意編造排擠外資，打壓民營企業的虛假敘事”。為了應對這種風險，安全部門將把重點放在“加強經濟宣傳和輿論引導”上，並打擊“唱衰中國經濟”的勢力，頗為契合。

