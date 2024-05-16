香港譚公誕巡游　市民爭摸金龍醒獅沾好運

“2024東區慶賀譚公寶誕”系列重頭戲“譚公誕巡游”昨日舉行。（大公報） 中評社香港5月16日電／大公報報導，昨日為農曆四月初八佛誕日，亦是譚公誕，筲箕灣街頭上演隆重熱鬧的“譚公誕巡游”，逾50隊武術及舞獅團體派出醒獅和金龍，為節日助興。在飄色隊伍中，有小朋友扮演粵劇花旦等不同角色，吸引街邊市民駐足，今年亦首次向公眾派發“譚公福餅”，大受市民歡迎。



首派“譚公福餅”大受歡迎



今年的“東區慶賀譚公寶誕”由香港東區各界協會、筲箕灣社團聯合會、東區民政事務處合辦，從本月9日一直延續到17日，包括綜藝晚會、粵劇晚會、飄色巡游及醒獅比賽等，當中的重頭戲“譚公誕巡游”昨日一早在筲箕灣工廠街游樂場起步，一路沿東大街步行到譚公廟進香祈福。



巡游期間，逾50隊武術或舞獅團體派出醒獅和金龍等助興，鑼鼓聲響徹大街小巷，市民爭相觸摸金龍及醒獅，沾沾好運，寓意年頭順到年尾。現場各主禮嘉賓亦為賀誕的120呎大金龍及13頭醒獅簪花掛紅。



今年譚公誕巡游中，主辦大會首次製作兩種特別口味的“譚公餅”，免費向公眾派發，寓意祥龍獻瑞。有市民表示，每年譚公誕都回來看巡游隊伍，今年氣氛熱鬧，很開心能近距離接觸舞獅、摸到獅頭。



巡游隊伍包括飄色隊，有小朋友扮演粵劇花旦等不同角色，坐於高架上向市民揮手，大批市民在街邊拍照記錄，歡呼喝采。



譚公誕已被列為香港非物質文化遺產清單項目之一，相傳譚公在年少時，已經能夠預測天氣和替人治病，受到許多沿海地區的漁民、農民等供奉。