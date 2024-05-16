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郭文奇率中共代表團訪問突尼斯
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2024-05-16 13:47:37
中評社北京5月16日電／據新華社報導，應突尼斯人民運動邀請，中央和國家機關工委分管日常工作的副書記郭文奇率中共代表團於5月13日至15日訪突，會見國民議會副議長馬布魯克、馬爾祖基和人民運動總書記馬格扎維，並同突對外關係研究委員會座談交流，深入宣介習近平新時代中國特色社會主義思想，並就中突關係及各領域合作等交換意見。
突方表示願以突中建交60周年為契機，落實兩國元首重要共識，深化務實合作，推動突中關係實現更大發展。
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