《2024年數字鄉村發展工作要點》印發

5月13日，在河北省遵化市東新莊鎮一家庭農場，農機手在調整無人駕駛播種機的玉米播種數據。（來源：新華社） 中評社北京5月16日電／據新華社報導，中央網信辦、農業農村部、國家發展改革委、工業和信息化部近日聯合印發《2024年數字鄉村發展工作要點》，要求以信息化驅動引領農業農村現代化，促進農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足，為加快建設網絡強國、農業強國提供堅實支撐。



工作要點部署了9個方面28項重點任務。其中，築牢數字鄉村發展底座方面，包括提升農村網絡基礎設施供給能力，加大農村基礎設施改造升級力度，加快推進涉農數據資源集成共享。激發縣域數字經濟新活力方面，包括加快推進農村電商高質量發展，多措並舉推動農文旅融合發展，釋放涉農數據要素乘數效應，運用數字技術促進農民增收。



工作要點明確，到2024年底，數字鄉村建設取得實質性進展。數字技術保障國家糧食安全、鞏固拓展脫貧攻堅成果更加有力。農村寬帶接入用戶數超過2億，農村地區互聯網普及率提升2個百分點，農產品電商網絡零售額突破6300億元，農業生產信息化率進一步提升，培育一批既懂農業農村、又懂數字技術的實用型人才，打造一批示範性強、帶動性廣的數字化應用場景，抓好辦成一批線上線下聯動、群眾可感可及的實事。