兩部門規範APP登載使用地圖行為

（來源：新華社） 中評社北京5月16日電／據人民日報報導，近年來，地圖以其立體直觀、耦合作用顯著等特點，不斷應用到移動互聯網應用程序（APP）中。近日，自然資源部辦公廳、工業和信息化部辦公廳印發《關於規範移動互聯網應用程序中登載使用地圖行為的通知》，進一步規範APP登載使用地圖行為。



通知要求，從事互聯網地圖服務的APP主辦者應按照相關法律法規，向自然資源主管部門、電信主管部門履行地圖審核程序、ICP備案手續。地圖內容發生變化或者進行更新的，應依法重新履行地圖審核程序。



APP主辦者應落實安全主體責任，確保在登載使用地圖時準確反映中國領土範圍、行政區域界線、重要島嶼等並標示審圖號；引用地圖時要注明地圖來源和審圖號；對違反法律法規登載使用地圖的註冊用戶要依法依約採取警示、限制功能、關閉賬號、保存記錄並上報等處置措施。從事互聯網地圖服務的APP主辦者，還應持續強化技術能力建設，加強對互聯網地圖新增內容的核查校對。



通知還要求，各地自然資源主管部門、電信主管部門要優化地圖審核、APP備案政務服務，提供信息化服務等便利措施，提高工作效率。兩部門將定期通報有關地圖審核信息及APP備案信息，對梳理發現的APP中的“問題地圖”線索進行會商，對重點違規線索開展深入調查，對可能出現的問題進行預判，對趨勢性問題提出措施，提高防範“問題地圖”和抵禦風險的能力，督促APP主辦者落實安全管理責任義務。



針對登載使用地圖的APP存在“應當送審而未送審的，使用未經依法審核批准的地圖提供服務的，或者未對互聯網地圖新增內容進行核查校對的，通過互聯網上傳標注了含有按照國家有關規定在地圖上不得表示的內容的，未在地圖的適當位置顯著標注審圖號的”等違法違規行為，自然資源主管部門將會同電信主管部門對APP主辦者依法採取處置措施，營造規範健康的互聯網地圖服務市場環境。