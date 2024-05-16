重慶九龍坡：規範用權助企發展

圖為九龍坡區“九久滿意·親清聯盟”工作人員在為前來辦事的企業人員介紹“企業出題吹哨、部門答題報到”機制流程。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，“企業最頭疼的就是重復頻繁的檢查，現在檢查頻次大大減少，我們能把更多的精力用在經營發展上。”日前，在重慶市九龍坡區紀委監委針對企業鬆綁減負的調研中，重慶佳宇建設（集團）有限公司總經理李迪著說。



這樣的改變與該區多方聯動優化營商環境密切相關。作為成渝地區雙城經濟圈“雙城”“雙核”相向發展的“主通道”、西部（重慶）科學城建設的“主戰場”，九龍坡區提出建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，區紀委監委將涉企職能部門行政權力運行監督作為履職切入點，從企業痛點、堵點、難點入手，探索完善與黨委、政府及相關職能部門聯席聯動、協作配合機制，構建“發現問題、推動治理、形成機制”的閉環鏈條，推動職能部門依法合規履職、積極主動作為，凝聚起共創良好營商環境的合力。



聚焦影響營商環境的問題，九龍坡區紀委監委班子成員帶隊分片走訪企業。同時，通過“優化營商環境碼上監督系統”開展線上問卷調查。



通過線下走訪＋線上調查，該區紀檢監察組織共走訪市場主體497家，收回有效調查問卷3000餘份，收集意見建議313條。針對調研中發現的涉企執法檢查中存在隨意檢查、重復檢查、頻繁檢查、選擇性檢查、執法檢查透明度不高等5類問題，九龍坡區紀委監委形成《全區涉企執法檢查情況調研分析報告》，並提出推動優化涉企執法檢查措施的相關建議。



據此報告，九龍坡區委區政府經過專題研究，制定印發《重慶市九龍坡區涉企事項“無事不擾、有事必到”工作制度（試行）》，其中明確了“四三三”機制，即“無事不擾”的“四個明確規定”，“有事必到”的“三個務實舉措”，“動真碰硬”的“三項監督機制”。該制度規範部門行政執法行為，針對重復檢查的問題，開展多部門聯合檢查，實現“進一次門、查多項事”等等。為推動“無事不擾、有事必到”制度實施，九龍坡區紀委監委依托“碼上監督”數字化手段，督促各級職能部門和行政機關嚴格落實。



“我們公司的部分物業要被徵收了，有些問題想當面咨詢……”近日，在九龍坡區“親清聯盟”的會客室中，重慶洪財商貿有限公司負責人正在與該區住房城鄉建委、區交通局、區土儲中心相關負責人圍坐一起進行交流。“之前有困難問題弄不清找哪個部門，現在好了，來‘親清聯盟’登個記，政府部門主動約我來解決。”該公司負責人說。

