習近平強調加強紀律教育　聚焦“關鍵少數”

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記強調，組織開展好黨紀學習教育，引導黨員幹部學紀、知紀、明紀、守紀，督促領導幹部樹立正確權力觀，公正用權、依法用權、為民用權、廉潔用權。開展黨紀學習教育，是加強黨的紀律建設、推動全面從嚴治黨向縱深發展的重要舉措。紀檢監察機關要切實擔負起維護黨紀的重要職責，持續強化監督專責，聚焦“關鍵少數”，加強對“一把手”和領導班子的紀律教育，推動形成以上率下開展黨紀學習教育良好氛圍，教育引導黨員幹部學紀、知紀、明紀、守紀。



扛牢管黨治黨主體責任。全面從嚴治黨，關鍵在“嚴”。紀律是黨的生命線，加強紀律建設是全面從嚴治黨的治本之策。強化黨的紀律對黨員幹部的剛性約束，就要把紀律挺起來、立起來、嚴起來，真正讓紀律成為管黨治黨的尺子。管黨治黨、全面從嚴治黨，必須堅定不移加強紀律教育、強化政治責任擔當，推動黨委（黨組）主體責任、紀委（紀檢組）監督責任和職能部門監管職責同向發力，健全各負其責、統一協調的責任格局，突出“一把手”和領導班子在紀律教育上的責任履行，把加強紀律教育作為“一把手”和領導班子落實全面從嚴治黨要求、全面加強黨的紀律建設的重要舉措。要發揮“關鍵少數”引領作用，督促其扛牢紀律教育主體責任，始終做到在遵守和執行紀律上走在前、作表率，通過“抓一把手”“一把手抓”的方式，推動在紀律教育中形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。



監督保障紀律嚴格執行。黨的各級紀律檢查委員會是黨內監督的專責機關，必須堅持“嚴”字當頭，突出政治紀律和政治規矩，嚴格監督執紀問責，確保黨章黨規黨紀得到有效執行。紀律執行到不到位，“頭雁效應”尤其重要。紀檢監察機關要抓住“一把手”和領導班子這個關鍵，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，綜合運用談心談話、約談提醒、談話函詢等方式，對紀律問題早發現、早處置，解決在萌芽狀態，做到對紀律執行監督常在成為常態。要把學習貫徹新修訂的紀律處分條例作為重要政治任務和深入貫徹落實二十屆中央紀委三次全會精神的重要舉措，保持高度的政治自覺、思想自覺和行動自覺，推動黨員領導幹部認真遵照執行，以規範運用“四種形態”為導向嚴格紀律執行，確保紀律教育有序進行、有效運行，使鐵的紀律真正轉化為黨員幹部的自覺遵循。

