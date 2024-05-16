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檢察機關依法對張紅力決定逮捕
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2024-05-16 13:57:49
中評社北京5月16日電／據新華社報導，記者16日從最高人民檢察院獲悉，中國工商銀行原黨委委員、副行長張紅力涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高人民檢察院指定管轄，浙江省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張紅力作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。
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