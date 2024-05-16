美國以“護國”為名加征關稅，究竟保護了誰

（來源：新華社） 中評社北京5月16日電／美國政府5月14日宣布，將對價值180億美元的中國進口商品加征關稅，針對的目標是電動汽車、電池、鋼鐵和關鍵礦物等。其中，對中國電動汽車的關稅稅率將在今年從25%驟增至100%。



早在特朗普政府時期，美國便以“不公平貿易”為由，發起301調查，對中國電動汽車等產品加征25%的關稅。自此，中國汽車企業對進入美國市場始終持謹慎態度。2023年，中國向美國出口的純電動汽車僅為1.24萬輛，金額不到24億元，兩項數據占比中國電動汽車出口總量均不足1%（154.6萬輛、2403.14億元）。因此，即便美國政府進一步提高進口關稅，對中國電動汽車企業的影響也微乎其微。不過，美國政府為此依然做足了戲。



2月29日，美國總統拜登發表了一份致力於“解決美國汽車行業國家安全風險”的聲明，除了老生常談指責中國的“不公平貿易政策”外，還詆毀中國電動汽車“收集美國公民和基礎設施數據並回傳中國”“可以被遠程訪問或禁用”從而“威脅美國國家安全”。



泛化“國家安全”概念，進而用關稅杠杆對中國特定行業進行貿易霸凌，已經成為近年來美國政府的慣用伎倆，此次可謂是故技重施。既然美方張口閉口談所謂的“保護國家安全”，那麼，美國政府的關稅壁壘到底保護了誰？



搞政治作秀只為保護個人仕途



由於美國已經加征25%的關稅，基本上把中國電動汽車企業擋在美國市場之外。因此，新的關稅政策單從產業角度講，起不到多少“保護美國企業”的作用，完全是戴鬥笠撐傘——多此一舉。但若放在政治內鬥嚴重的大選年，這種煽動意味濃厚的政策就有了“非凡”的意義。

