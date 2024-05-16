用智能眼鏡作弊　日本18歲考生被移送檢方

這是2021年3月31日在日本東京拍攝的早稻田大學早稻田校區正門。（來源：新華社） 中評社北京5月16日電／據新華社報導，日本東京警方消息人士15日說，一名18歲男子涉嫌今年2月參加早稻田大學入學考試時用帶有照相功能的智能眼鏡作弊，將被移送檢察部門。



《產經新聞》以警方調查人員為消息源報導，這名考生是東京都一所高中的高三學生。他2月16日參加早稻田大學創造理工學部入學考試時，涉嫌用智能眼鏡拍攝化學等科目試卷，把照片發送到身邊的智能手機，再上傳到社交媒體平台X，向多名聯繫人尋求答案，並根據回復填寫答案。



其中一名聯繫人回復後察覺這名考生在作弊，於是聯絡早稻田大學方面。2月21日，這名考生參加早稻田大學商學部入學考試時，一名校方人員注意到他的眼鏡上有微型攝像頭。校方稍後報警。



這名高中生向警方供述，他先前參加日本的大學入學共通考試，成績不理想，沒能考取志願上填報的國立大學，由此擔心也考不上早稻田等私立名校。他承認參加早稻田大學上述兩場考試時存在不當行為。



早稻田大學介紹，校方要求考生關閉具備通信功能的電子設備並放在包內，其中包括智能手機和可穿戴設備。據報導，在日本，考場缺乏信號屏蔽措施。



東京都警視廳16日以涉嫌弄虛作假行為妨礙他人業務為由把這名男子移送東京地方檢察廳法辦。



按照共同社的說法，這起案件說明日本高校入學考試正面臨越來越多類似的作弊問題。2022年1月，一名女生因參加大學入學共通考試時涉嫌用智能手機作弊，按相同罪名移送檢方。