芍藥花供不應求　“美麗經濟”如此綻放

芍花盛花期實景圖。（來源：新華社） 中評社北京5月16日電／據新華社報導，初夏之際，與天氣一同熱起來的還有鮮花經濟。近期，“芍藥成花店頂流”登上微博熱搜。剛剛過去的母親節，芍藥成為鮮花類的熱門禮物之一。京東超市消費數據顯示，自進入花季以來，芍藥預售環比上漲378%，預計在5月或能打敗玫瑰。



綻放添彩 芍藥鮮切花上市熱銷



這些熱銷的芍藥花，大部分都來自山東省菏澤市。據瞭解，2023年菏澤芍藥鮮切花年銷量突破1億枝，產品遠銷30多個國家和地區，預計2024年菏澤芍藥銷售總量將達1.2億支。



“原來芍藥是以藥用為主，從2018年開始發展芍藥鮮切花，近兩年間突然火爆起來。目前，菏澤的芍藥鮮切花產量占全國市場的50%以上。在都司鎮的種植基地，有150餘萬株芍藥，涵蓋了國內外100多個優秀品種。”菏澤市牡丹發展服務中心副主任劉繼國說。



菏澤因氣候溫和，光照充足，適宜牡丹芍藥等花卉生長。早在隋朝時期，菏澤就有種植牡丹的記錄，至明清成為中國牡丹的栽培中心，已有千餘年歷史。近年來，菏澤市政府加快推動芍藥產業發展，實現了牡丹花期和芍藥花期的無縫對接，“一枝獨秀”成為“雙花齊放”，不僅鮮切花產銷兩旺，還催生了賞花旅遊熱。



物流加速 拉長采切銷售期



為了拉長芍藥鮮切花的采切、銷售期，菏澤通過大棚催花的方式讓鮮花提前上市，目前芍藥種植有暖棚、冷棚、地膜、大田四種模式，菏澤芍藥采切期比世界上最大的芍藥種植批發市場荷蘭提前一個月，從每年的春節前後一直持續至5月20日前後，不僅延長了產品供應周期，還在價格上更具競爭優勢。

