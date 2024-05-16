美國華裔青少年，刮起“中國風”

圖為學生的作品。（來源：中國僑網） 中評社北京5月16日電／據中國僑網報導，3月起，一個名為“中國風”的網上中文學習俱樂部，為美國華裔青少年打開了一扇深入瞭解和體驗中華文化的大門。



微課程帶來“知識大餐”



“中國風”推出15門專題微課程，每門課半小時，涵蓋動漫設計、熊貓知識、民歌欣賞、國畫技巧、剪紙藝術、美食文化、棋藝學習、舞蹈演練、武術基礎、詩詞欣賞、兒歌學習、書法修習、電影賞析等內容。



這些課程吸引了超過250名學生註冊，累計上課人次達到800多次。數字背後，是一系列精心設計的教學活動和課程的支持，學生們能夠在短時間內，通過線上形式全方位深入體驗中華文化的博大精深。



線上課程展示巴蜀文化



“中國風”項目由教育部中外語言交流合作中心支持，重慶師範大學與全美中文學校協會聯合主辦，項目以重師大全域資源為基礎，以國家中文基地為平台，承載中文和中華優秀傳統文化，挖掘巴渝優秀地域特色文化。



新澤西櫻桃山華夏中文學校的學生曾佐福表示，重慶是他爺爺奶奶的故鄉，是他爸爸夢回牽繞的地方，他也一直無限向往。



曾佐福說：“通過‘中國風’俱樂部，我不僅提高了中文水平，還深入瞭解了中國的傳統文化，比如重慶麻辣火鍋、中國大熊貓、書法、剪紙和五子棋等。這讓我對自己的文化根源有了更深的認識和自豪感。”

