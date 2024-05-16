巴西南裡奧格蘭德州嚴重災害，華僑傾力馳援

巴西多家華人社團緊急援助南大河州災區。（來源：中國僑網） 中評社北京5月16日電／據中國僑網報導，4月29日以來，巴西南裡奧格蘭德州遭受了歷史上最嚴重的自然災害，連日暴雨引發洪水和山體滑坡。



據南裡奧格蘭德州民防部門12日通報，此次暴雨災害已致143人遇難，170餘萬人受災。自然災害不僅對當地居民生活造成了極大的影響，也對州內的醫療、救援和基礎設施系統帶來了嚴峻的挑戰。



第一時間，傾力馳援



災難發生後，巴西華僑華人第一時間發起捐款，多位華僑華人接受小僑採訪，講述最新情況。



巴西華助中心慈善組組長葉王永5日在社交媒體上寫道，“我們生活在一個全球緊密相連的世界，每當災難降臨，我們都無法獨善其身。如今。暴雨引發的大洪水已經摧毀了大量的家園，使得無數人流離失所，面臨著生存危機。”



葉王永說，這次降雨持續時間長，給當地居民帶來巨大影響。巴西華助中心看到受災情況後，第一時間安排募捐，目前已經收到約30萬雷亞爾（下同）的善款，其中，19萬已經通過州政府采買物資，其餘善款將收集後繼續用於救災。



“災區橋梁道路已經無法通行，12日早上降雨有所暫停，但12日晚降雨仍在持續。”葉王永表示，大家看到募捐的消息，紛紛主動解囊，有人出1000，有人出2000，有人500……每個人都在盡己所能伸出援手。

