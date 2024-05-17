5月16日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月17日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月16日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



應哈薩克斯坦副總理兼外長努爾特列烏、塔吉克斯坦外長穆赫里丁邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於5月18日至21日出席上海合作組織成員國外長理事會會議並對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦進行正式訪問。



《北京青年報》記者：發言人發布了王毅外長即將訪問哈、塔兩國的消息，能否進一步介紹王毅外長訪問哈、塔兩國的背景、有關考慮及中方對此訪的期待？



汪文斌：哈薩克斯坦、塔吉克斯坦是中國的友好鄰邦和高質量共建“一帶一路”的重要合作夥伴。在習近平主席和托卡耶夫總統、拉赫蒙總統的戰略引領下，中哈、中塔關係保持高水平發展，積極構建雙邊命運共同體。



為賡續中國同中亞國家的傳統友好，鞏固雙方政治互信，推動構建更加緊密的中國—中亞命運共同體，中共中央政治局委員、外交部長王毅將結合出席上合組織外長會訪問哈薩克斯坦、塔吉克斯坦。訪問期間，王毅外長將會見兩國領導人，同兩國外長舉行會談，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。



中方相信，此訪將全面落實習近平主席同兩國元首達成的共識，深化雙方各領域合作，推動高質量共建“一帶一路”合作，為維護本地區和平、穩定與發展作出新貢獻。



日本共同社記者：據報導，日本前首相麻生太郎昨天在東京與台北市市長蔣萬安會見，談到日本與台灣的人員交流。你對此有何評論？



汪文斌：關於台灣地區對外交往問題，中方的立場是一貫、明確的，應按照一個中國原則處理。我們敦促日方恪守中日四個政治文件的有關原則和精神，以實際行動體現“堅持一個中國原則”、“只同台灣保持民間和地方性往來”的承諾。